На Львовщине специалист миграционной службы Украины «продавала» за 2 тысячи гривен загранпаспорта

Главный специалист Государственной миграционной службы Украины во Львовской области за ускоренную выдачу биометрических паспортов требовала неправомерную выгоду в размере 6 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Так, во вторник, 3 января, оперативники Управления защиты экономики (УЗЕ) во Львовской области совместно со следователями Национальной полиции Украины и прокуратуры Львовской области задержали злоумышленницу во время получения ею неправомерной выгоды.

Суммой в размере 6 тысяч гривен чиновник оценила оформление трех биометрических паспортов граждан Украины для выезда за границу.

Следователи Главного управления Нацполиции в Львовской области по данному факту начали уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия, устанавливается круг лиц, которые могут быть причастны к распределению средств. Решается вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Одесской области СБУ задержала чиновников на взятке за оформления утерянных паспортов