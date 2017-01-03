Жертвой теракта в ночном клубе Стамбула стал иорданский миллиардер

Одной из жертв теракта, совершенного в новогоднюю ночь в Стамбуле, стал иорданский бизнесмен иракского происхождения, основатель группы компаний «Mahdi» Мохаммад аль-Сарраф.

Об этом сообщает «Левый берег».

Отмечается, что в клуб Reina миллиардер пришел вместе с приятелем Наврасом Ассафом, который также погиб в результате вооруженного нападения. Друзья вместе с женами приехали в Стамбул на праздники.

«Супруга Ассафа была ранена, в настоящее время она находится в больнице в тяжелом состоянии. Жена Саррафа и еще одна иорданская пара, которая была в клубе, также пострадали», - отмечает издание.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в ночь на 1 января. Вооруженный автоматом преступник застрелил охранявшего заведение полицейского и ворвался в помещение, где находились свыше 600 человек, после чего открыл огонь.