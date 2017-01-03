Высший спецсуд отказался менять место рассмотрения дела против топ-менеджеров ОПЗ

Николай Щуриков Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказался перенаправлять в другой суд дело против бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Переломы и первого заместителя председателя правления ОПЗ Николая Щурикова.

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на источник в суде.

Он отметил, что во вторник Высший спецсуд рассмотрел представление Апелляционного суда Киева о направлении дела Переломы и Щурикова в Южный городской суд Одесской области.

"Сегодня суд отказал в удовлетворении представления (о передаче дела в другой суд", - сообщил источник.

Таким образом, дело будет рассматриваться в Шевченковском районном суде Киева.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает Перелому и Щурикова в хищении денежных средств ОПЗ при закупке газа у компании "Энергоальянс".

Напомним, 17 июля решением суда глава наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергей Перелома был задержан до 9 сентября с возможностью внесения залога в размере 80 млн грн. Чиновник заявляет, что не имеет таких средств и будет подавать апелляцию.

Как известно, 14 июля по делу о растрате средств "Одесского припортового завода" задержан председатель наблюдательного совета ОПЗ Сергея Перелома и первого заместителя этого предприятия Николая Щурикова.

В свою очередь Михаил Саакашвили заявил, что чиновники из Одесского припортового завода, которых задержало НАБУ, передавали деньги депутатской группе Мартыненко-Иванчука. Также сообщалось, что соратники Яценюка хотят взять на поруки одного из фигурантов дела ОПЗ как «преданного волонтера».