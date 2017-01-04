Главарь ИГИЛ вместе с 400 террористами проник в Европу под видом беженцев, - «Daily Mail»

Один из главарей террористической группировки «Исламское государство» проник в Европу вместе с 400 террористами под видом беженцев.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на издание «Daily Mail».

По данным издания, речь идет об отряде, который возглавляет албанский джихадист Лавдрим Мухаджери, также известный под именем Абу Абдулла аль-Косова. Последний является одним из высокопоставленных командиров ИГИЛ. Мухаджери появился в Сирии в конце 2012 года и несколько раз был замечен на пропагандистских видео ИГИЛ. Он угрожал организовать теракт против национальной сборной Израиля по футболу, государственных институтов Косово, а также сербских православных храмов.

Напомним, ранее сообщалось, что ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь.