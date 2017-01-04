Адвокат взяткодателя николаевскому прокурору пытался отозвать ходатайство об аресте подозреваемого, пока тот болеет

Подозреваемый Виталий Булавин Во вторник, 3 января, в ходе заседания в Центральном райсуде Николаева адвокат Виталия Булавина, подозреваемого в даче взятки прокурору за снятие ареста с изъятого имущества и непривлечение к ответственности за занятие игорным бизнесом, пытался признать ходатайство об избрании меры пресечения своему подзащитному недействительным.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что в Николаеве сотрудник прокуратуры отказался от взятки в 30 тысяч долларов США от организаторов игорного бизнеса. Взяткодателей - одессита Виталия Булавина и херсонца Михаила Слуцкого - задержали прямо в здании следственного отдела прокуратуры области.

Изначально адвокат Булавина Николай Стоянов предоставил суду копию из медицинской карты, в которой говорится, что подозреваемый находится на стационарном лечении. При этом в данном документе не указан срок, необходимый для лечения, а также возможность участия Виталия Булавина в судебном процессе.

После технического перерыва прокурор Александр Кирпотенко предоставил суду ответ на запрос из одесской больницы, в котором идет речь, что Булавин действительно находится на лечении. Но в ответе медиков, несмотря на четкие вопросы, снова не были указаны сроки необходимого лечения и информация о возможности участия Булавина в заседаниях. Кирпотенко сказал, что целесообразно направить дополнительный запрос в больницу для получения полной информации.

После обсуждения этих вопросов адвокат Николай Стоянов заявил об имеющемся у него ходатайстве. Защитник Булавина сказал, что ходатайство обвинения об избрании меры пресечения необходимо было рассмотреть в течение 72 часов с момента задержания подозреваемого и эти сроки уже якобы истекли.

Судья Галина Подзигун возразила такой позиции защитника, напомнив о большом количестве отводов и других ходатайств, опоздании адвоката.

– Вы же помните, что рассмотрение дела было затянуто? У нас есть фиксация. Суд разъясняет право защитника под протокол ознакомиться с записью фиксирования судебного заседания, если вы не помните, почему суд не успел. Мы почти десять часов работали, много было ходатайств, перерывов и всего остального. Это была такая позиция защиты, – обратилась к Стоянову судья.

Прокурор Александр Кирпотенко также добавил, что данное ходатайство не может быть рассмотренным, поскольку затягивание вызвали изначально процессуальное поведение защиты, а позже болезнь Виталия Булавина.

В итоге, судья Галина Подзигун отклонила ходатайство защиты, а также назначила новую дату судебного заседания. Кроме того, суд повторно вытребует информацию о состоянии здоровья больного.

Напомним, что в четверг, 22 декабря, Центральный райсуд Николаева после 10 часов судебных прений все-таки постановил арестовать «коллегу» Булавина Михаила Слуцкого с возможностью внесения залога в 2,4 миллиона гривен. На следующий день сам Виталий Булавин уже не появился на заседание - его адвокаты сообщили о госпитализации подозреваемого.