Хто вбив Бойківа Володимира Васильовича?

Бойків Володимир Васильович народився у Львові в родині дивізійника СС «Галичина» Василя Бойківа. У 1943 Василь Бойків зголосився до дивізії «Галичина». Вишкіл проходив у Гайделяґері та Нойгаммері, був учасником бойової групи Баєрсдорфа. Зі званням старшого стрільця служив писарем у 12 сотні 29 полку. Василь Бойків воював під Бродами, де важкопораненим потрапив у полон.

Батько Володимира вижив у часи війни та сталінських репресій і постійно перебував під наглядом КДБ. Він виховував сина на таких засадах: Україна повинна бути незалежною, самостійною, – розповіла Наталя Бойків, дружина Володимира. Тому він так виховував і своїх трьох синів. «Пам’ятай, що ти українець», – таким напуттям Володимир Бойків щодня проводжав до школи свого молодшого сина. Це були його улюблені слова, згадує Наталя.

18-го лютого Володимир вирушив на Майдан. Я просила його того не робити, бо недавно він переніс інсульт, проте він сказав: «Наталко, я тут біля водометів, біля вулиці Грушевського, я тут повинен бути» – пригадує пані Наталя. І на цьому, а то було пізно ввечері, зв’язок обірвався.

Того вечора пані Наталя сподівалася знайти чоловіка живим. Зверталася по телебаченню і зі сцени Майдану, розвішувала оголошення. Дружина обдзвонила усі лікарні, залучила до пошуків знайомих. Незадовго до подій на Майдані Володимир переніс інсульт, а тому дружина хвилювалася, щоб те не повторилося. Навіть в оголошеннях про розшук вона зазначала: Можливий інсульт і, як наслідок, втрата мови і свідомості. Була вона і в Шевченківському райвідділку. Там її протримали три години, але так і не прийняли заяву. «Тільки потім, коли влада змінилася, 22 лютого, мені надали адвоката і слідчого. Я вирушила в морг. Дивилася на непізнані тіла. Коридор, де з обох сторін загиблі. Молоді, понівечені, Володі там не знайшла», – згадує вона.

Хто повбивав, хто понівечив стільки молодого народу в Києві 18-19 лютого 2014 року? Хто за це покараний?

Чи є прізвища у міліціонерів Шевченківського райвідділку, які протримали три години Наталю Бойків, але так і не прийняли її заяву про зникнення чоловіка? Ці менти покарані?

Прокляття ментам і вбивцям Майдану!