На Львовщине помощника нардепа поймали на вымогательстве 140 тысяч гривен от бизнесмена

Во Львовской области военная прокуратура и полиция 3 января задержали «на горячем» за вымогательство и получение взятки в размере 140 тысяч гривен помощника-консультанта одного из нардепов парламентской коалиции.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Взятку помощник нардепа требовал от частного предпринимателя за «не создание препятствий при строительстве многоквартирного жилого дома», чтобы помощник нардепа не направлял депутатские запросы в правоохранительные и контролирующие органы.

Помощника нардепа задержали на 72 часа. Взятка изъята в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе на взятке в 350 тысяч гривен задержали чиновника Минобороны.