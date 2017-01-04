Николаевский суд отправил в СИЗО второго фигуранта «дела ветеринаров» Страдомского

Александр Страдомский (на переднем плане фото) В среду, 4 января, Центральный райсуд Николаева арестовал на два месяца с возможностью внесения залога в 300 тысяч гривен начальника управления ветеринарной медицины в Новоодесском районе Александра Страдомского.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В начале заседания суд поинтересовался причинами неявки Страдомского на заседания ранее, что позже даже вынудило объявить подозреваемого в розыск. Сам Александр Страдомский сообщил, что он находился на больничном, но через время его вынудили выписаться якобы постоянные допросы медиков правоохранителями. Позже он находился дома с больным ребенком. При этом подозреваемый уверяет, что не знал о назначенных судебных заседаниях и о том, что к нему приходил с повесткой сотрудник управления защиты экономики. Отметим, что чиновник пропустил пять судебных заседаний.

В ходатайстве об избрании меры пресечения говорится, что существуют риски влияния Страдомского на свидетелей и возможность уничтожения доказательств. Кроме того, «ветеринар» обладает связями в ряде правоохранительных органов: в органах прокуратуры Николаевской области, СБУ и Нацполиции.

При этом учитывая то, что Александр Страдомский живет гораздо лучше, чем ему позволяет его официальный доход, то прокуратура просит достаточно большой залог – десять миллионов гривен. Прокуратура предоставила суду информацию о движении средств на банковских картах, которыми пользовался Страдомский. Так, на один из таких счетов в течение месяца поступило около 150 тысяч гривен.

В качестве подтверждения обвинение приводит ряд цитат из телефонных разговоров чиновника.

Также начальник Новодесского управления ветмедицины в одном из телефонных разговоров рассказал, что у его брата есть долг в 70 тысяч долларов, который был погашен самим Страдомским с использованием средств добытых с «рыбных мест». А в беседе с супругой Александр Страдомский сообщил о желании купить автомобиль «Toyota Highlander» за около миллион гривен.

– Есть разговор с главным бухгалтером управления Ващинской, который произошел 20 апреля 2015 года, с которого следует, что существует «общак», в котором хранятся деньги для использования на собственные нужды. Циничной является фраза Страдомского в ходе разговора: «пока есть государство – пока будем «мыть» машины из «общака», – отметил прокурор.

Интересным является тот факт, где в материалах НСРД упоминается также и глава Новоодеской РГА Евгений Вербин, который якобы встречался еще с одним фигурантом дела, пойманном при даче взятки прокурору, Мамедовым.

– В ходе разговора 23 апреля 2015 года в 15 часов 46 минут с женой, свою задержку на территории города Новая Одесса, объясняет фактом организации встречи Мамедова с главой Новоодеской РГА Вербиным, обращая внимание на то, что в этом также есть его личный интерес и доля, – сказал прокурор.

Адвокат Страдомского Сергей Плотников назвал такие обвинения прокуратуры «надуманными». По его мнению, его подзащитный не появлялся на суд из-за весомых обстоятельств и он не собирается скрываться от следствия. Также, по словам защитника,

Сам Страдомский отказался давать какие-либо пояснения по поводу фактов, озвученных гособвинением.

Прокурор Александр Киропотенко в свою очередь отметил, что, несмотря на указанные в ходатайстве риски, они еще более увеличились из-за поведения Страдомского, который игнорировал заседания при том, что правоохранители всячески пытались его найти, а информация о заседаниях был обнародована в СМИ.

В итоге, выслушав все стороны процесса, судья Галина Подзигун постановила назначить Страдомскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта с возможностью внесения залога в гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Николаевщине разоблачили ОПГ с транснациональными связями, в которую входил ряд чиновников-«ветеринаров». 16 декабря прокуратура Николаевщины сообщила о подозрении членам ОПГ из чиновников-«ветеринаров»: Олегу Калнаусу, начальнику управления ветеринарной медицины в Новоодесском районе Александру Страдомскому и начальнице Новоодесской районной больницы ветеринарной медицины Оксане Борисенко.

Как известно, после разоблачения деятельности данной преступной группы была выявлена попытка сокрытия чиновниками факта мора свиней от африканской чумы. Из-за этого мора в Новой Одессе и округе летом объявляли 40-дневный карантин. Жители Николаевщины утверждали, что в Новой Одессе власти месяц скрывали вспышку африканской чумы свиней в угоду бизнесу.