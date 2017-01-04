Печерский суд еще раз заочно арестовал беглого олигарха Курченко

Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для владельца «Восточно-европейской топливно-энергетической компании» (ВЕТЭК) Сергея Курченко.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на адвоката Курченко Юрия Сухова.

- Это уже в третий раз суд выносит идентичное решение о применении меры пресечения к моему клиенту в виде содержания под стражей, - сообщил он.

Решение суд вынес в ночь на среду, 4 января. Первые два определения на арест столичный суд ранее отменил. Защита Курченко намерена подать апелляцию.

Напомним, 28 декабря Апелляционный суд отменил разрешение на задержание и арест Курченко. Беглый олигарх фигурирует в деле о сжиженном газе как глава преступной организации. Следствие утверждает, что в 2010-2014 годах его компании получали сжиженный газ «Укргаздобычи» и «Укрнафты» по заниженной цене (установленной как для населения), а продавали как автогаз по рыночной. Убыток государства от этого ГПУ оценила в 2 миллиарда гривен. Ранее президент Петр Порошенко призвал ускорить расследование против Курченко.