В Сумах пенсионер признался в подрыве многоэтажки

Вину за организацию взрыва вечером 3 января в сумской многоэтажке признал 59-летний пенсионер, который проживал в квартире на седьмом этаже. В результате взрыва погибла одна женщина и к медикам обратилось еще около десяти человек.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко, передает «Укринформ».

«Сразу после трагедии подозреваемый в организации взрыва был допрошен. Свою вину он полностью признал, предоставив письменное свидетельство. Рассказал, что для взрыва открыл конфорки газовой плиты, а когда увидел, что газ якобы выходит из нее медленно, еще и разъединил с помощью ключа газовую трубу, после чего расположился в дальнем углу комнаты с зажженной сигаретой в руке», - рассказала Науменко.

Она добавила, что поскольку у подозреваемого отмечается наличие психического расстройства, представители правоохранительных органов сейчас проверяют предоставленную им информацию.

По словам пресс-секретаря прокуратуры, в квартире на седьмом этаже мужчина проживал более 20 лет, в последнее время - сам. Семье пенсионера принадлежала еще одна квартира - на четвертом этаже. Соседи отмечают, что мужчина периодически употреблял спиртные напитки и проявлял агрессию в отношении жителей дома. Угрозу взорвать дом, чтобы его квартира никому не досталась, люди слышали постоянно, но не воспринимали эти слова всерьез.

В расселении из-за повреждений дома нуждались 101 человек: 48 человек отселены в гостиницу, остальные 53 человека перебрались к родственникам.

Вследствие взрыва разрушены перекрытия между пятым и шестым этажами в пределах одной комнаты (20 кв.м.), разрушено межкомнатные перегородки в квартирах на пятом и шестом этажах, нарушена целостность перекрытия между на этих же этажах без дальнейшего обвала на площади порядка 20 кв.м.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 УК Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее гибель человека»).