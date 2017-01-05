В Сумах воры накачали газом и взорвали банкомат, чтобы похитить деньги

В Сумах неизвестные запустили в корпус банкомата газ, устроили взрыв и похитили деньги.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

Взрыв произошел около четырех часов утра по улице Харьковской, 4.

Из-за взрыва сработала сигнализация, но прибывший на вызов наряд полиции охраны обнаружил лишь обокраденный банкомат – из него исчезли две кассеты с деньгами. Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба.

На данный момент правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 («Кража») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Николаевщине вооруженные грабители связали охранника и обчистили банкомат в тубдиспансере.