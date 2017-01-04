В Киеве на взятке от студента погорел проректор академии водного транспорта

В среду 4 января сотрудники столичной прокуратуры и департамента защиты экономики полиции задержали на получении взятки первого проректора Киевской государственной академии водного транспорта имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Проректор требовал от студента 25 тысяч гривен за содействие в зачислении его на второй курс заочной формы обучения при переводе в академию с другого высшего учебного заведения.

Чиновника задержали «на горячем» сразу после получения им второй части взятки. Согласно информации на сайте университета, первым проректором этого вуза является Анатолий Горбань.

На данный момент продолжаются первоочередные следственные действия. Сведения о совершенном правонарушении внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 368 УК Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»).

Напомним, в Киеве прокуратура задержала на взятке ректора одного из вузов.