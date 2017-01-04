Николаевец заявил, что патрульные во время задержания сломали ему руку – в полиции это отрицают

Житель Николаева Владимир Тунгулин заявил, что в ночь на 3 января патрульные полицейские его задержали без какой-либо причины и во время задержания сломали ему руку.

По словам Тунгулина, он вместе с женой и маленьким ребенком были в гостях у кумовьев в доме №14 по улице Железнодорожной. Владимир вместе с семьей уже собирались уезжать, но тут из соседского двора вышли полицейские. Согласно рассказу мужчины, его кум начал разговаривать с патрульными, затем ушел во двор своего дома, после чего его задержала полиция. Тунгулин поспешил на помощь своему куму.

- Они говорят – «Мы едем в РОВД». Кума сразу в наручники, прямо во дворе. А я пошел к машине, чтобы ехать в РОВД. Не доходя до машины, мне начинают выламывать руки. Получается, один человек нормально [схватил] руку левую, а второй мне правую руку загнул сзади аж до самой головы… Заковали меня в наручники и посадили в машину. При этом не дали никакого пояснения, не представились, что к чему… Привезли нас в РОВД, посмеялись там, посидели. В конце концов, нас выпустили. Утром я уже поехал домой. Утром встаю, и я уже не могу разогнуть руку. Поехал в БСМП, мне сделали снимок, она оказалась поломанной, - рассказывает Владимир.

Тунгулин говорит, что полицию вызвали соседи из-за якобы взрывов петард. По словам Владимира, поскольку вместе с ними был маленький ребенок, взрывать петарды они не могли. Кумовья Тунгулина заявили, что у них конфликт с соседями, с которыми они судятся, и те постоянно вызывают полицию. В итоге Тунгулин подал заявления о случившемся в Ингульский отдел полиции и прокуратуру Николаевской области.

В пресс-службе патрульной полиции Николаева «Преступности.НЕТ» подтвердили, что их сотрудники в ночь на 3 января выезжали по упомянутому адресу на улице Железнодорожной – в полицию поступил вызов о хулиганстве. По данным патрульной полиции, двое мужчин, Тунгулин и его кум, не хотели успокаиваться, поэтому их задержали и доставили в отдел полиции.

По данным пресс-службы, Тунгулин не жаловался на руку, а через 12 часов после того как ушел из отдела полиции, он обратился с заявлением, что ему нанесли травму при задержании. По факту случившегося начато уголовное производство предварительно по статье 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»), проводится проверка.