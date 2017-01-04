В аэропорту Жуляны задержали таможенника, вымогавшего 500 евро за провоз сигарет

Военная прокуратура и СБУ задержали при получении взятки инспектора отдела таможенного оформления таможенного поста «Аэропорт «Киев» (Жуляны).

Об этом сообщили в управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Чиновник наладил незаконный механизм вымогательства и получения неправомерной выгоды от гражданских лиц, пересекающих государственную границу Украины в зоне деятельности международного аэропорта «Киев» (Жуляны), за не создание искусственных препятствий во время таможенного досмотра их багажа», - рассказали в Генпрокуратуре.

Злоумышленника задержали во время получения взятки в размере 500 евро от гражданина Украины. В жилом помещении задержанного и служебных кабинетах отдела таможенного оформления проводятся обыски. Относительно таможенника в настоящее время готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в «Facebook» уточнил, что таможенник требовал и получил взятку за беспрепятственный провоз сигарет в ручной клади.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине специалист миграционной службы Украины «продавала» за 2 тысячи гривен загранпаспорта.