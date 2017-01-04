В Одессе задержали иностранца, зарубившего двух человек в новогоднюю ночь

В Одессе задержали мужчину, который зарубил топором двух человек в новогоднюю ночь в Овидиопольском районе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Как известно, в первые минуты Нового года правоохранителям поступило сообщение о том, что в одном из домов села Прилиманское Овидиопольского района обнаружены два тела мужчины и женщины с рублеными ранами головы и туловища.

Вскоре полицейские установили личности погибших и убийцы. Преступником оказался ранее неоднократно судимый 42-летний гражданин Молдовы. Среди населения были распространены фото и видеозаписи с изображением подозреваемого.

В результате трехдневной работы местонахождение злоумышленника было установлено и его задержали. В ходе допроса подозреваемый сообщил, что преступление совершил на почве ревности во время совместного употребления алкоголя.

Напомним, перед этим убийством в Овидиополе в четверг вечером, 29 декабря произошло еще одно жестокое преступление. Мужчина убил женщину и ее двухлетнюю дочь, отсек им головы и поджег дом. После чего он намеревался на грузовике въехать в толпу людей в Одессе.

По неофициальным данным, погибшая женщина является родственницей сотрудника одного из подразделений ГФС, и перед убийством и поджогом ее дома злоумышленник поджог жилой дом налоговика. Сотрудник ГФС и его семья в это время отсутствовали. Подозреваемый работал у предпринимателя - мужа убитой женщины. В Овидиополе объявлен двухдневный траур.