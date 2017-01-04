Прокуратура открыла уголовное дело о вмешательстве «Дорожного контроля Николаев» в работу патрульных

Прокуратура Николаевской области по факту инцидента между патрульными полицейскими и представителями общественной организации открыла уголовное производство.
Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
Уголовное производство открыто по части 1 статьи 343 Уголовного кодекса Украины («Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа»).
Напомним, что в Николаеве 2 января несколько представителей организации «Дорожный контроль Николаев» (ДКН) заблокировали автомобиль патрульных и спровоцировали конфликт. Участники ДКН препятствовали патрульным выполнять их служебные обязанности и пытались выставить случившееся, как-будто "полицейские избили журналистов".
«Прокуратура области акцентирует внимание на недопустимости в дальнейшем противоправного вмешательства в работу правоохранительных органов при осуществлении ими своей деятельности и провокационных действий, в том числе со стороны представителей общественных организаций. Реагирование на нарушения законодательства, как со стороны сотрудников правоохранительных органов, так и рядовых граждан должно осуществляться исключительно в установленном законом порядке», - отмечается в сообщении.