В Николаеве жертвами воров стали еще пять водителей

В Николаеве автоворы обокрали еще пять машин.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции и отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В Ингульском районе в период с 11:00 до 11:25 3 января неизвестные похитили сумку с документами из автомобиля «Skoda Octavia», припаркованного возле дома №61 по улице Молодогвардейской.

А 34-летний владелец автомобиля «ВАЗ-2102» сообщил, что утром 2 января он обнаружил, что в его машине, простоявшей ночь во дворе дома №35/5 по улице Заводской, сломан замок, а из салона исчезли электроинструменты. 3 января жертвой аналогичного преступления стал 40-летний владелец «Таврии», припаркованной возле дома №52 по улице Крылова. Злоумышленники подобрали к машине ключ и похитили магнитолу и набор автомобильных ключей.

Также полицию обратился 31-летний хозяин «ВАЗ-21013». Мужчина сообщил, что неизвестные в ночь на 31 декабря похитили аккумулятор из его автомобиля, оставленного возле дома №45 по улице Генерала Карпенко. Еще одно сообщение в полицию поступило от 45-летнего владельца автомобиля «ВАЗ-21011». Машина была припаркована возле дома №25 по улице Крылова, из нее злоумышленники забрали инструменты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве поймали автовора, укравшего аккумуляторы из пяти автомобилей.