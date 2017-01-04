Львовского сотрудника СБУ поймали на вымогательстве с применением насилия $6500

В среду, 4 января, во Львове задержали сотрудника управления СБУ во Львовской области, который вымогал «с применением насилия» 6500 долларов США.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, опубликовав соответствующие фото с задержания.

Сотрудника спецслужбы задержали при получения части средств в размере 1000 долларов. Задержание провели военная прокуратура Львовского гарнизона совместно с Управлением внутренней безопасности СБУ. Другие подробности неизвестны.

Напомним, в аэропорту Жуляны задержали таможенника, вымогавшего 500 евро за провоз сигарет.