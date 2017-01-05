В Запорожье двух инспекторов Госфиниспекции приговорили к 5 годам с конфискацией

Двое инспекторов Госфининспекции в Запорожской области признаны виновными в получении неправомерной выгоды и приговорены к 5 годам лишения свободы.

Об этом 4 января сообщили в прокуратуре Запорожской области.

Инспекторы признаны виновными по ч. 3 ст. 368 УК, им избрано наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в госорганах сроком на 3 года с конфискацией всего личного имущества.

Приговор вынесен Октябрьским райсудом Запорожья.

По данным прокуратуры, осенью 2015 года двое инспекторов отдела контроля в соцсфере и культуре ГФС в области по предварительному сговору требовали и получили неправомерную выгоду от жителей Запорожья на общую сумму 14 тыс гривен и 500 долларов за непроведение встречной сверки, неотражение в акте ревизии нарушений и непринятие протокола об административном правонарушении.