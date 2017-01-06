Житель Николаевщины стал жертвой вора, которого он пустил к себе домой погреться

В Березанском районе Николаевщины 47-летний местный житель пустил незнакомого мужчину к себе домой погреться, а тот его обокрал.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Потерпевший рассказал, что накануне в центре села он увидел незнакомого молодого человека, завел с ним разговор и выяснил, что тот уже длительное время находится на улице и очень замерз. Не подозревая ничего плохого, мужчина пригласил незнакомца погреться в свой дом.

«Мужчина угостил нового знакомого обедом и рюмкой водки, после чего заснул. Проснувшись, он понял, что «гость» ушел, а проверив свои вещи, обнаружил отсутствие кошелька с документами и банковской картой», - отмечено в сообщении.

Полиция установила личность и местонахождение вора. Им оказался 27-летний житель Березанского района, который ранее уже имел проблемы с законом за совершение аналогичного преступления. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевец пригласил в гости новоиспеченного «товарища», а тот его избил и ограбил.