Американская компания начала выпуск «флешек» с рекордным объемом в два терабайта

В США компания «Kingston» выпустила накопитель DataTraveler Ultimate GT с объемом в 1 и 2 терабайта.

Об этом пишет «Новое время» со ссылкой на «The Verge».

На выставке CES 2017 компания «Kingston» представила самый емкий, по ее словам, USB-накопитель в мире – DataTraveler Ultimate GT. Этот флеш-накопитель предлагается не в пластиковом кейсе, а в корпусе из сплава цинка повышенной прочности. В DataTraveler Ultimate GT используется разъем USB 3.1, поэтому с самыми новыми ноутбуками, в которых предусмотрен лишь USB Type-C, придется использовать переходники.

Накопитель с объемом в 1 или 2 терабайта сможет заменить вместительный жесткий диск для ноутбука. Выход устройства на рынок запланирован на февраль 2017 года. Цена его пока не обозначена.

Напомним, что ранее в США представили электрический внедорожник мощностью в 1052 лошадиных силы.