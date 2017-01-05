Жительница Николаева украла из магазина продуктов на 700 гривен и пошла на остановку – ее догнали патрульные

В Николаеве 19-летняя девушка «вынесла» из магазина продуктов питания на 700 гривен и спокойно пошла на автобусную остановку, где ее схватили патрульные полицейские.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции Николаева.

Около 21:00 патрульные получили сообщение о том, что из магазина, расположенного на проспекте Богоявленском в Корабельном районе Николаева были похищены продукты питания.

«На месте происшествия к инспекторам обратилась продавец и сообщила, что неизвестная женщина похитила продукты на сумму более 700 гривен и указала направление, в котором она ушла. Неподалеку, на остановке общественного транспорта, стражи порядка увидели похожую по описанию женщину, которая держала в руках сумку. В дальнейшем 19-летняя девушка призналась в краже и выдала похищенные продукты», - сообщили в полиции.

Среди похищенного оказались шоколад, арахисовое масло, консервы и слабоалкогольный напиток.

Серез пару часов, около 23:00, патрульные получили еще одно сообщение о краже - на этот раз из киоска на улице Новозаводской в Николаеве.

«На месте продавец рассказала, что накануне Нового года неизвестный мужчина похитил из киоска игрушки на сумму более 1000 гривен. А несколько минут назад она его увидела и указала направление, в котором он ушел. Вскоре патрульные его догнали. В дальнейшем заявитель узнала его, а он признался в краже», - говорится в сообщении.

В обоих случаях на место происшествия патрульные вызвали работников следственно-оперативной группы отдела полиции, которым и передали задержанных.