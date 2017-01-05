Запорожского таможенника задержали за вымогательство $5 тысяч от предпринимателя

СБУ и военная прокуратура поймали на взятке заведующего сектором одного из отделов Запорожской таможни.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

«Вымогатель систематически брал деньги с предпринимателей и рядовых граждан за льготное растаможивание товаров. В частности, чиновник требовал от местного жителя 5 тысяч долларов США за «скидку» при растаможивании грузовика. Оперативники спецслужбы задержали взяточника на рабочем месте во время получения части неправомерной выгоды в сумме 2,9 тысячи долларов США», - указано в сообщении.

Открыто уголовное производство по статье 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»), злоумышленник задержан на 72 часа.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине за вымогательство $6,5 тысяч задержали СБУшника, входившего в группировку наркотороговцев.