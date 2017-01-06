Судья Скрипченко отпустила из-под домашнего ареста экс-главу «Николаевского облавтодора», подозреваемого во взяточничестве

Вячеслав Шуличенко В четверг, 5 января, судья Центрального районного суда Николаева Светлана Скрипченко не продлила домашний арест для экс-начальника «Николаевского облавтодора» Вячеслава Шуличенко, подозреваемого в получении взятки.

Об этом пишут «Новости-N».

«Прокурор подал ходатайство, составленное Степаном Божило (заместитель прокурора Николаевской области - ПН), о продлении домашнего ареста на два месяца. Адвокат подозреваемого Владимир Тимошин выступил против ходатайства стороны обвинения. Выслушав все стороны судья Светлана Скрипченко приняла решение отказать в продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в связи с тем, что на судебном заседании прокурор не смог обосновать риски, что Шуличенко покинет город и страну, а также доказать возможность его влияния на свидетелей», - пишет издание.

Как известно, полиция задокументировала факт вымогательства взятки директором ДП «Николаевский облавтодор» Вячеславом Шуличенко у субподрядчика в размере 400 тысяч гривен и открыла уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки в особо крупном размере»). Спустя два дня после объявления подозрения, Центральный суд Николаева посадил Шуличенко под круглосуточный домашний арест на два месяца. Затем судья Иван Дирко смягчил домашний арест экс-директору «Николаевского облавтодора» Шуличенко, разрешив ему днем быть на свободе.