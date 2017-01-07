Ни один факт покушения на Януковича во время его побега из Украины не установлен, - Гелетей

Ни один факт покушения на экс-президента Украины Виктора Януковича не был установлен.

Об этом в интервью газете «Сегодня» заявил начальник Управления государственной охраны (УГО) Валерий Гелетей, передает «Интерфакс-Украина».

- В рамках проводимого ранее служебного расследования ни один факт покушения установлен не был. Были опрошены все военнослужащие УГО, находившихся в составе последних кортежей Януковича и отказавшихся покидать территорию Украины вместе с ним, – никто не заявил о каких-либо покушениях, - рассказал Гелетей.

В то же время он не исключил, что начальник личной охраны экс-президента Константин Кобзарь мог докладывать Януковичу о каких-то якобы покушениях.

- Не исключаю. Хорошо зная особенности характера Януковича, его фобии, он (К.Кобзарь, - ред.) немало сделал для нагнетания страха вокруг безопасности шефа, с одной стороны, с другой – для повышения собственного авторитета в глазах охраняемого лица, - добавил Гелетей.

Кроме того, по его словам, вместе с экс-президентом Украину покинули 15 сотрудников УГО, написав перед этим рапорты об увольнении и сдав служебные удостоверения, табельное оружие и спецтехнику.

Напомним, ранее Гелетей заявлял, что личная охрана беглого экс-президента Украины Виктора Януковича постоянно держала последнего в страхе.