В Николаеве патрульные задержали подозреваемого в хранении наркотиков

Сотрудники управления патрульной полиции города Николаева задержали местного жителя, который подозревается в хранении наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Около 21:00 на улице Знаменской в ​​Корабельном районе Николаева патрульные увидели автомобиль «ВАЗ-21101», водитель которого двигался с нарушением ПДД. По требованию инспекторов водитель остановил транспортное средство. Во время общения с водителем - 43-летним жителем Херсонской области, пассажир авто начал просить блюстителей порядка, чтобы их не задерживали, потому что они очень спешат. В какой-то момент он вышел из машины и, достав из кармана бутылку, начал выливать на землю темную жидкость, но всю вылить не успел, потому что ему помешали это сделать патрульные, задержав его. После этого водитель начал рассказывать инспекторам, что несколько часов назад незнакомец попросил довезти его до Николаева, где он займет какие-то документы и вернуться обратно», - сообщили в полиции.