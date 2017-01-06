Начальника новоодесской полиции Самицкого уличили в рукоприкладстве – открыто уголовное производство

Начальник Новоодесского отделения полиции в Николаевской области Владимир Самицкий во время планового приема избил местного жителя Алексеенко, который уже давно пытается бороться с правоохранителями района.

Об этом у себя на странице в социальной сети написал николаевский предприниматель Федор Левченко, опубликовав документ, свидетельствующий об открытии соответствующего уголовного производства по факту произошедшего.

«Уже множество раз писал о саботаже и противоправных действиях полиции в Новой Одессе во главе с Самицким. И вот снова Самицкий - в этот раз рукоприкладство в отношении обычного гражданина. 20 декабря 2016-го года во время планового личного приема главой райотдела полиции Самицким к нему в кабинет пришел житель Новой Одессы Алексеенко. В процессе разговора, около 11.00 Самицкий разозлился на посетителя, начал его бить по грудной клетке, прижал к стенке, кричал и через несколько минут силой выгнал из кабинета. Алексеенко сразу же обратился за медицинской помощью и к судмедэкспертам. Есть официальное заключение судмедэкспертов о том, что у гражданина Алексеенко: «ушиб грудной клетки без повреждения внутренних органов», - написал он.

По информации Левченко, Алексеенко, получив «радушный прием» от главы районной полиции Самицкого, подал заявление в областную прокуратуру, было открыто уголовное производство, досудебное расследование проводит следственный отдел прокуратуры области.