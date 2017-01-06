При обыске у жителя Николаевщины кроме наркотиков нашли взрывчатку-гексоген

В Очаковском районе Николаевской области правоохранители во время санкционированного судом обыска в частном домовладении нашли 50 г наркозелья и 675 г взрывчатого вещества – гексогена.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«38-летний житель одного из сел Очаковского района рассказал полицейским, что опасную находку якобы нашел прямо на дороге и забрал домой, не подозревая, какую угрозу жизни окружающих мог создать такими действиями», - сообщили в полиции.

Как отмечается, изъятое направлено на экспертизу

«Очаковским отделом ГУНП в Николаевской области проводятся расследования уголовных производств, начатых по признакам ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»), что наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет, и ч.1 ст.263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»), санкция которой предусматривает до семи лет заключения», отметили в полиции.

Для справки:

Гексоген - бризантная взрывчатка, которая принадлежит к группе взрывчатых веществ повышенной мощности. Имеет высокую удельную энергию и скорость детонации.

Напомним, ранее сообщалось о том, как житель Николаевщины поспорил с другом, что зажжет в руках взрывчатку-гексоген.