Мужчина, застреливший во Флориде пять человек, оказался бывшим военным

26-летний Эстебан Сантьяго, которого подозревают в том, что он открыл огонь по людям в терминале аэропорта Флориды, является бывшим военнослужащим, уволенным из Нацгвардии.

Об этом сообщает CNN.

Согласно сообщению, в апреле 2010 Сантьяго отправился служить в Ирак на 10 месяцев. По словам пресс-секретаря Национальной Гвардии Аляски, потом он был в резерве, а в 2014 году вступил в там гвардию, но позже был уволен из-за неудовлетворительной службы. У подозреваемого также есть боевая награда.

Несколько месяцев назад Сантьяго пришел в офис ФБР в Анкоридже, сообщил источник в правоохранительных органах. Он дал показания и сказал, что слышит голоса в голове, некоторые говорят ему присоединиться к ИГИЛ.

После этого подозреваемый согласился пройти обследование в психиатрической больнице.

Сантьяго работал в охранной компании в Анкоридже. Ее владелец сказал, что сотрудничает с правоохранительными органами.

Кроме того, в офисе окружного шерифа сообщили о 37 пострадавших после стрельбы в международном аэропорту Форт-Лодердейл в американском штате Флорида.

Напомним, 6 января, в аэропорту Форт-Лодердейл в американской Флориде неизвестный открыл стрельбу, погибли пять человек