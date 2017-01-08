В Черновицкой области пограничники задержали гражданина Молдовы, разыскиваемого Интерполом

Пограничники Черновицкого отряда задержали в пункте пропуска "Мамалыга" гражданина Молдовы, разыскиваемого правоохранителями Румынии.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Во время проверки документов гражданина, прибывшего в Украину, сработала база данных Интерпола. Согласно учету Генерального секретариата Интерпола, этот гражданин, 1986 года рождения, числился в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Румынию. Его разыскивали для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество против государства и создание преступной группировки.

О нарушителе проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве. Гражданина Молдовы передали сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, на Одесщине пограничники задержали иностранца, который совершил смертельное ДТП и разыскивался Интерполом.