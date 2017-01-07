«Уволены свыше 6 тысяч человек»: в Турции обнародовали данные «чистки» чиновников после попытки госпереворота

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обнародовал данные относительно очистки дипломатического ведомства после попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Об этом сообщает издание Turkish Minute.

Начиная с 15 июля за возможные связи с движением Гюлена было уволено 408 сотрудников МИД, 350 из которых имели статус дипломата.

Ранее часть дипломатов были отозваны в столицу из-за подозрений в их положительном отношении к Гюлену, однако они отказались выполнять приказ и попросили о политическом убежище в стране пребывания.

В пятницу, 6 января, был издан декрет, согласно которому власть уволила еще свыше 6 тысяч государственных служащих, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на турецкие СМИ.

Под действие указа подпали 2,687 офицеров полиции, 1,699 чиновников министерства юстиции и 838 сотрудников министерства здравоохранения, 649 ученых и 135 должностных лиц из управления по религиозным делам. В целом после попытки переворота из государственных органов было уволено более 115 тысяч человек.

Кроме того, 90 тысяч человек было задержало и более 41 тысячи – арестованы. Список арестованных включает журналистов, судей, прокуроров, полицейских и военных, ученых, губернаторов и даже одного комика.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Турции после попытки переворота работу потеряли более 81 тысячи человек.

Попытка государственного переворота в Турции произошла в ночь с 15 на 16 июля. В ходе неудавшегося военного переворота в Турции погибли 265 человек. Также, правительство Турции заявило о восстановлении контроля над страной. После, турецкие власти объявили об увольнении более 1600 военнослужащих и закрытии свыше 130 СМИ.

Отметим, что мусульманский клирик Фетхуллах Гюлен, которого Турция обвиняет в организации военного переворота, считает, что эти события могли быть специально срежиссированными самой властью страны.