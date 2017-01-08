На Николаевщине воры, срезав 100 метров кабеля, оставили жителей двух многоэтажек без телефонной связи

В Первомайске Николаевской области воры, совершив кражу кабеля, оставили 26-ть жителей двух многоэтажек без телефонной связи.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции ГУНП Николаевской области.

«Дирекция акционерного общества обратилась в полицию с заявлениями о совершении краж имущества, принадлежащего их учреждении. Начаты уголовные производство, разыскиваются злоумышленники», - говорится в сообщении.

По словам заявителя, преступления были совершены в ночь с 3 на 4 и с 4 на 5 января. Злоумышленники проникли в подвальных помещений многоэтажных домов №24, 26 по ул. Коротченко в Первомайске, откуда похитили 104 м кабеля связи.

Следственное отделение Первомайского отдела полиции начаты уголовные производства по признакам ч.ч.1 и 3 ст.185 Уголовного кодекса Украины («Кража»), санкции которых предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет. Продолжается досудебное следствие.

«Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению данных преступлений. Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелями совершения указанных преступлений, или владеете информацией, которая может стать полезной в расследовании, обратитесь в Первомайский отдел полиции по адресу: г. Первомайск, ул. Грушевского, 29 или по телефонам (05161) 7-52-02, 102», - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Николаеве полиция задержала воров, укравших 500 метров телефонного кабеля.