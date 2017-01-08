На Николаевщине в поле нашли тело пропавшей без вести 63-летней женщины

На днях в поле возле села Каменная Балка Первомайского района Николаевской области нашли тело 63-летней местной жительницы, которую в последний раз видели 25 декабря, пишет «Первомайск-инфо».

Как отмечается в сообщении, женщина была склонна к злоупотреблению спиртным, поэтому, вероятно, она уснула за пределами села, в результате чего замерзла. Рядом находилась бутылка от алкоголя.

Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают обстоятельства смерти.

Напомним, ранее сообщалось о том, что недалеко от Вознесенска в лесопосадке обнаружили обгоревшее тело местной жительницы. Эксперты подтвердили, что женщина стала жертвой убийства, было начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).