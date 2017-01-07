«Предотвратили хищение полумиллиарда гривен», - НАБУ отчиталось о годовой работе

В течение 2016 Национальному антикоррупционному бюро удалось вернуть более 100 миллионов и помешать хищению более полумиллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

"В течение 2016 благодаря усилиям НАБУ на счета государственных компаний удалось вернуть более 100 миллионов, помешать хищению более полумиллиарда гривен. Продолжаем работать, чтобы положительные сдвиги стали необратимыми", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее НАБУ задержало экс-чиновника «Электротяжмаша» за убытки государству в размере 37 миллионов гривен