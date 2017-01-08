Стрелку из Флориды, убившему 5 человек, месяц назад после психического обследования вернули оружие

Подозреваемому в стрельбе в аэропорту Флориды Эстебану Сантьяго вернули оружие в прошлом месяце после того, как он прошел психологическое обследование в ноябре.

Об этом сообщает «УНИАН» со ссылкой на «Reuters».

По словам сотрудника правоохранительных органов, нельзя утверждать, что стрельбу в Форт-Лордердейле Сантьяго устроил из того же самого оружия. В полиции также объяснили, что оружие было возвращено, так как на тот момент Сантьяго не совершал преступлений. Агент ФБР Мэрлин Ритцман рассказал журналистам, что пока нет данных о том, что у Сантьяго были сообщники.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что Сантьяго заранее планировал нападение в аэропорту. По его словам, нападавший незадолго до нападения продал машину, а друзья начали замечать изменения в его поведении.

Напомним, что в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде вечером 6 января неизвестный открыл стрельбу. Доступ в аэропорт был закрыт, пассажиры, ожидающие рейсы, и персонал были эвакуированы. Позже стало известно о 5 погибших и 37 раненых.