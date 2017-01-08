В Мексике участник акции протеста врезался на пикапе в толпу полицейских

В Мексике участник акции протеста против роста цен на бензин въехал на автомобиле в группу полицейских.

Об этом сообщает «РБК».

Инцидент произошел в Росарито (штат Нижняя Калифорния). По данным полиции, в результате пострадали восемь правоохранителей, два из них получили серьезные ранения. Происшествие произошло возле предприятия государственной нефтегазовой компании Pemex, которое, по данным СМИ, заняли протестующие.

На опубликованном в Twitter видео заметно, что водитель специально направляет автомобиль в группирующийся недалеко от участников акции отряд полицейских, а после уезжает с места происшествия. Министр внутренних дел Мексики Мигель Анхель Осорио Чонг в ответ на произошедшее заявил, что злоумышленник, совершивший наезд, «не останется безнаказанным».

Video by Eligio Hernandez. Protests over gas in Mexico leads to pickup driving into police officers in riot gear @CW6SanDiego pic.twitter.com/mE7ReKQgBz — Carlos Correa (@CarlosCorrea2) 7 января 2017 г.

Протесты проходят в Мексике с 2 января. На улицы люди вышли после отмены днем ранее госрегулирования цен на бензин, после чего они сразу же выросли на 20%. К 8 января, по данным местной полиции, в стране были арестованы более 1,5 тысяч человек. Как тогда же сообщала мексиканская ассоциация розничной торговли ANTAD, во время протестных акций было ограблено более 420 магазинов.