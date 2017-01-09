В Багдаде смертник ИГИЛ взорвал автомобиль на рынке – 13 человек погибли, 50 ранены

На овощном рынке в шиитском районе Багдада прогремел взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля.

Об этом сообщает «Reuters».

По предварительным данным, погибли 13 человек, еще более 50 человек получили ранения.

Террорист въехал на автомобиле на рынок и запустил взрывное устройство, когда по нему открыли огонь сотрудники сил безопасности.

Ответственность на себя за совершение теракта взяло ИГИЛ. В их сообщении говорится, что целью была «сбор шиитов».

Напомним, 2 января в результате взрыва бомбы в автомобиле в пригороде Багдада погибли по меньшей мере 17 человек.