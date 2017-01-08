В Николаеве неизвестные похитили латунную ручку с дверей театра кукол

В Николаеве в ночь на 7 января неизвестные похитили латунную ручку с дверей областного театра кукол.

Об этом в «Facebook» написала заместитель директора театра кукол Инга Савицкая.

«Рождество в Николаевском областном театре кукол не обошлось без сюрпризов. Правда, неприятных. На входной двери у нас были ручки, которым столько же лет, сколько и театру, - больше сорока. В праздничную ночь ручку украли. Это латунь, довольно старая работа. Но главное – они сами по себе история театра… мы готовы даже выкупить эту ручку!» - написала Савицкая.