Полиция завела уголовное дело на жителя Николаевщины, хранившего самодельный пистолет

В Еланецком районе Николаевщины полиция во время обыска нашла у 38-летнего местного жителя наркотики, патрон, гильзы и самодельный пистолет.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«Мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, заверил, что патрон, две гильзы и самодельный однозарядный пистолет находятся в его доме случайно. Якобы вещи принадлежат его уже умершему товарищу, и использовались исключительно для развлечений. Объяснить, почему оружие находилось в тайнике, мужчина так и не сумел», - отмечено в сообщении.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Николаевщины решил пострелять в собак и смертельно ранил соседа, сделавшего ему замечание.