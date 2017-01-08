В Одессе задержали бомжа, задушившего товарища из-за ревности

Около 02:30 в нежилом помещении на улице Левитана уроженец Николаевщины убил своего товарища из-за ревности к подруге.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

Как отмечают в полиции два мужчины и женщина без постоянного места жительства остановились в указанном заброшенном здании, чтобы переночевать.

«В ходе распития спиртных напитков между мужчинами возникла ссора на почве ревности. 30-летний гражданин, руководствуясь мотивом мести за угрозы оппонента забрать сожительницу, решил лишить его жизни. С помощью веревки злоумышленник сдавил шею 27-летнего соперника, перекрыв ему дыхательные пути» – говорится в сообщении.

Потерпевший скончался на месте в результате механической асфиксии потерпевший. Злоумышленник скрылся, а его подруга сообщила о происшествии полицейским.

Вскоре злоумышленник был задержан бойцами Национальной гвардии на улице Большой Арнаутской и доставлен в полицию.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в Николаеве бомж-рецидивист пытался похитить ребенка, чтобы пережить зиму.