В сети появилось видео теракта в Иерусалиме

В сети появилось видео момента, когда грузовик въезжает в стоящих возле автобуса военнослужащих израильской армии.

Теракт был заснят камерой внешнего наблюдения неподалеку места трагедии. На видео видно, как грузовик давит людей в парке. Сначала он едет в направлении группы военнослужащих, а потом непродолжительное время продолжает ездить по парковой зоне на месте происшествия.

Шокированные произошедшим люди начали бежать от грузовика. Стоявшие по другую сторону дороги даже не сразу поняли, что произошло.

Как известно, в результате этого теракта погибли четверо человек и еще около 15 получили ранения.

Напомним, на Одесчине 29 декабря, мужчина убил женщину и ее двулетнюю дочь, отсек им головы и поджег дом. После чего он намеревался на грузовике въехать в толпу людей в Одессе.