Гибель мирного населения в результате бомбардировок Алеппо это цена освобождения народа, - Асад

Поражение повстанцев при осаде Алеппо стало решающим моментом войны, а многочисленные жертвы среди мирного населения в результате бомбардировок Алеппо являются "ценой освобождения народа".

Об этом заявил президент Сирии Башар Асад журналистам в Дамаске, передает ВВС.

Так, по словам Асада, поражение повстанцев при осаде Алеппо стало решающим моментом войны. Тем не менее, переход города под контроль правительственных войск нельзя расценивать как окончательную победу, считает сирийский президент.

"Победа наступит тогда, когда будут уничтожены все террористы", - добавил Асад.

Согласно сообщению, полная версия интервью Башара Асада появится в понедельник в эфире телеканалов France Info, LCP и RTL.



Напомним, что ранее сообщалось о том, что за два года войны в Сирии погибли почти 100 тысяч человек, из них тысячи детей