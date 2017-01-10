В США полицейские перепутали кошачий наполнитель с наркотиком и посадили его владельца в тюрьму

Житель Техаса Росс Лебо (Ross Lebeau) заявил, что отсидел в тюрьме три дня после того, как местные полицейские приняли наполнитель кошачьего лотка у него в машине за крупную партию наркотика метамфетамина.

Об этом сообщает Metro.

Как рассказал Лебо, в декабре 2016 года в ходе обыска его машины полицейские обнаружили в старом носке около 250 граммов наполнителя для кошачьего туалета и решили, что это метамфетамин.

- Они думали, что обнаружили крупнейшую партию во всём округе. Для них это был самый значительный налёт за целый год, - рассказал Росс Лебо.

Позже Лебо объяснил, что хранил наполнитель в носке, чтобы в машине не запотевали окна. Такой способ перевозки предложил его отец. Носок с таким же содержимым получила и сестра Лебо. Житель Техаса пытался объяснить это полицейским, но они лишь рассмеялись.

По данным телеканала ABC, первичное исследование содержимого носка показало, что это действительно метамфетамин, однако более тщательный анализ выявил ошибку. Всего изучение кошачьего наполнителя заняло три дня, которые Лебо провёл в тюрьме.

Местный офис правоохранительных органов заявил, что в ходе обыска машины и дальнейшего расследования полицейские следовали всем требуемым процедурам. Однако с этим Лебо не согласился, заявив, что его несправедливо отправили в тюрьму. Мужчина пообещал приложить все силы, чтобы оправдать своё имя.