Украинец пытался провезти через границу с Россией наркотики в буханке хлеба

Пограничники Харьковского отряда обнаружили пакет с наркотиками в буханке хлеба, который пытались перевезти через границу Украины в Россию.

Об этом сообщает отдел по взаимодействию со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщают пограничники, наркотическое вещество перевозил граждан Украины. Он следовал в Россию пассажиром микроавтобуса «Мерседес» через пункт пропуска «Гоптовка».

"Во время проверки транспортного средства сработала пограничная служебная собака натренированная на поиск наркотических средств, которую привлекли к осмотру. Как выяснилось впоследствии, в одной из сумок находилось 25 граммов зелья, предварительно марихуана. В ходе дальнейшей углубленной проверки проведенной с представителями фискальной службы в сумке мужчины нашли пакет с растительным веществом, который он спрятал в хлебе", - сообщили в Госпогранслужбе.

По данному факту пограничники проинформировали сотрудников СБУ, которым и передали находку вместе с ее владельцем.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на Николаевщине арестантам пытались забросить бутылку коньяка и доставить наркотики в хлебе