Жительница Николаевщины избила лопатой дочь и десятимесячного внука: пострадавшие в больнице с тяжелыми трамвами головы

Жительница села Пески, расположенного в Николаевской области, избила лопатой свою 20-летнюю дочь и 10-месячного внука, в результате чего пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми травмами головы.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции Николаевской области.

Так, в воскресенье, 8 января в Новоодесского отдела полиции ГУНП в Николаевской области обратилась жительница села Пески с просьбой помочь 20-летней женщине с 10-месячным ребенком. Пострадавшие ожидали правоохранителей у соседей.

Как выяснилось, у местной жительницы, которая обратилась за помощью к односельчанам, возник конфликт с матерью. Выяснение отношений перешло в драку, и 40-летняя женщина, которая на время развертывания событий находилась в состоянии алкогольного опьянения, схватив лопату, начал ею «воспитывать» свою дочь. На руках у девушки был ее 10-месячный сын, но домовладелица не обращала внимания на крики внука. В результате 20-летняя девушка и ее ребенок госпитализированы в больницу с тяжелыми травмами головы.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.15, п.2 ч.2 ст.115 УК Украины «Покушение на умышленное убийство», что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Орудие совершения преступления изъято. Злоумышленницы объявлено о подозрении и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на Николаевщине парень избил лопатой свою мать-инвалида и бросил ее умирать в мусорную яму