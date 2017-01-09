В Египте смертник на грузовике въехал в пропускной пункт - десятки жертв и пострадавших

Смертник на заминированном грузовике въехал в пропускной пункт безопасности, который расположен возле полицейского участка на севере Синая в Египте. Погибли десять человек, еще 22 получили ранения.

Об этом сообщает Associated Press.

Девять из погибших были полицейскими. Атака произошла в городе эль-Ариш на Синайском полуострове. Грузовик въехал в здание после того, как несколько боевиков в масках забросали полицейских гранатами. В трех этажах здания полиции произошел пожар.

Мусоровоз, которым управлял смертник, был украден у муниципалитета эль-Ариш. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, в центре Иерусалима грузовик врезался в группу военнослужащих. В результате теракта погибло четверо человек.