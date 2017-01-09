В аэропортах Харькова и Киева задержали разыскиваемых Интерполом израильтянина и белоруса

Сотрудники Госпогранслужбы задержали гражданина Израиля и гражданина Беларуси, разыскиваемых Интерполом.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

"Вчера в аэропорту "Харьков" сотрудники Госпогранслужбы задержали гражданина Израиля, который разыскивался за совершение уголовного преступления на территории Польши", - говорится в сообщении.

Интерпол разыскивал гражданина Израиля для привлечения к уголовной ответственности за экономическое мошенничество.

Пограничники задержали израильтянина во время осуществления пограничного контроля пассажиров рейса "Харьков - Тель-Авив" и передали сотрудникам полиции.

В понедельник сотрудники Госпогранслужбы во время оформления пассажиров рейса из международного аэропорта "Борисполь" (Киевская область) в Лондон задержали гражданина Беларуси, который находится в международном розыске за грабеж.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в «Борисполе» задержали россиянина, возможно, причастного к терроризму