С проезжей части на Николаевщине слетел автомобиль: водитель оказался пьян

В районе села Кирово, Николаевской области с проезжей части снесло автомобиль «ВАЗ-2106», водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Как выяснилось, 41-летний житель Николаевского района, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не учел дорожные обстоятельства и погодные условия и, не справившись с управлением, допустил съезд с дороги.

В результате, транспортное средство остановилось метрах в 20 от проезжей части. Водитель и два его пассажира отказались от госпитализации. По результатам медицинского освидетельствования, все трое находились в состоянии алкогольного опьянения.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», что наказывается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что около Николаева на трассе автомобиль слетел в кювет и врезался в дерево