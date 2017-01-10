В горсовете Харькова прокуратура проводит обыски – подозревают двух чиновников в системном вымогательстве

Прокуратура Харьковской области провела обыски в Харьковском городском совете в рамках расследования дела, фигурантами которого являются сотрудник одного из департаментов горсовета и заместитель руководителя исполнительной службы.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Чиновников подозревают в системном вымогательстве взяток у предпринимателей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

"Харьковская местная прокуратура №4 совместно с Управлением защиты экономики в Харьковской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачили схему незаконного предоставления в аренду коммунального имущества города Харькова. Во время получения неправомерной выгоды разоблачили сотрудника одного из департаментов горсовета, заместителя руководителя исполнительной службы одного из районов города и директора одной из юридических фирм города", - говорится в сообщении.

В частности, сообщается, что в 2013 году Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил требования прокуратуры г. Харькова о расторжении договора аренды помещений площадью свыше 250 кв. м и их передачи Управлению коммунального имущества горсовета.

Отмечается, что подозреваемые пришли к предпринимателю и пообещали помочь решить вопрос о продлении аренды за 30 тыс. гривен. Кроме того, за пользование помещением предпринимателю необходимо было платить по 6 тыс. гривен ежемесячно.

"Сейчас первоочередные следственные действия продолжаются. Проводятся санкционированные обыски по месту работы и проживания фигурантов дела. Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды группой лиц)", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о задержании трех подозреваемых.

Напомним, во время обысков у депутата горсовета Харькова нашли 300 тысяч долларов.