Николаевская полиция открыла уголовное дело из-за падения девочки в канализационный люк

В Николаеве полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.367 УК Украины («Служебная халатность») из-за открытого канализационного люка, в который провалилась девочка с собакой.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Производство открыто после соответствующего обращения к правоохранителям матери пострадавшей девочки.

Сейчас назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных ребенком телесных повреждений. Также уже опрошены очевидцы происшествия, руководство ЖЭКа и горводоканала.

Полиция также выясняет на балансе какого учреждения находится вышеупомянутый канализационный колодец и устанавливают виновны лиц.

Как известно, происшествие с 11-летней девочкой случилось в воскресенье, 8 января, возле дома №42 по проспекту Богоявленскому. Как отмечают в ГУНП, крики девочки о помощи никто не слышал, а ее мобильный телефон выпал в воду. Ребенок вытолкал собаку на поверхность, что и спасло ее. Домашнее животное без хозяина увидел случайный прохожий, который начал искать владельца собаки и нашел в колодце. Депутат Николаевского горсовета Артем Грозов отмечал, что люк был накрыт матрасом.

Согласно информации официального сайта Николаевского городского совета, директором КЖЭП «Зоря» является Владимир Курятник. Ранее сообщалось, что только он захотел стать директором этого ЖЭКа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вознесенске директор КП получил условный срок – по его вине двое прохожих провалились в траншею.